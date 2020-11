Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Danemark annonce l'extinction probable du coronavirus mutant Reuters • 19/11/2020 à 12:25









COPENHAGUE, 19 novembre (Reuters) - La nouvelle variante du coronavirus provenant d'un élevage de visons au Danemark s'est "très probablement" éteinte, a déclaré jeudi le ministère de la Santé du pays, citant une analyse du Statens Serum Institut chargée des maladies infectieuses. Le Danemark n'a pas enregistré de nouvelles contaminations au coronavirus mutant, connu sous le nom de Cluster-5, depuis le 15 septembre, a ajouté le ministère. Le directeur de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge, a cependant déclaré que les fermes de visons sont un réservoir propice au développement du coronavirus. L'agence danoise des maladies infectieuses avait indiqué le 5 novembre avoir décelé des variantes du coronavirus imputées au vison sur 214 personnes, ce qui avait conduit à l'abattage de millions de visons, une mesure qui a déclenché une crise politique au Danemark. Une enquête a montré qu'avant que la Première ministre sociale-démocrate, Mette Frederiksen, ordonne cet abattage, qui selon les propriétaires des fermes d'élevage de visons signent la mort de leur activité, ses services l'avaient mise en garde contre la légalité de cette décision. L'opposition danoise réclame désormais la démission de Mette Frederiksen dans la foulée de celle de sa ministre de l'Agriculture, Mogens Jensen. Mette Frederiksen a présenté des excuses publiques mais elle maintient que sa décision d'abattre tous les visons contaminés était juste et reposait sur l'analyse des autorités sanitaires. En l'absence de nouvelles contaminations, le ministère danois de la Santé a également annoncé jeudi un assouplissement des mesures de restrictions imposées aux éleveurs de visons il y a deux semaines. (Nikolaj Skydsgaard; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

