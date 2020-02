Le Dana Farber Cancer Institute (DFCI, Harvard Medical Scool, Cambridge, USA) adopte la plateforme de Genomic Vision pour la recherche de nouvelles molécules en oncologie

- Première installation aux Etats-Unis d'un scanner FiberVision® S, au sein du DFCI

- Implémentation de la plateforme technologique complète de Genomic Vision pour les projets de recherche ambitieux menés par le Pr. D'Andrea et le Pr. Chowdhury

- Utilisation du test de Genomic Vision 'Replication Combing Assay' pour identifier de nouveaux biomarqueurs dans les cancers de l'ovaire et du pancréas



Bagneux (France), GENOMIC VISION (FR0011799907 - GV), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui que sa technologie propriétaire de peignage moléculaire est désormais établie en test de routine au sein du Dana Farber Cancer Institute (DFCI). Le DFCI est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche sur le cancer et le développement de nouvelles thérapies. Désormais, les projets du DFCI peuvent bénéficier de toute la puissance de la technologie de Genomic Vision, grâce au nouveau scanner FiberVision® S, qui complète parfaitement les équipements, consommables et tests de peignage moléculaire déjà utilisés depuis de nombreuses années.