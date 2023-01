Le cycle du dollar américain se tend

L'hebdo des marchés d'Amundi

IPC aux Etats-Unis, indice Sentix en zone euro, belle semaine pour les marchés d'actions … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le dollar s'est négocié avec une prime par rapport aux fondamentaux tout au long de 2022 pour les raisons suivantes : la Fed et sa lutte contre l'inflation, la crise énergétique européenne et les risques géopolitiques qui l'entourent et enfin la Chine, avec sa politique du zéro-Covid qui a pesé sur la croissance mondiale.

La Fed a été le principal appui soutenant la prime du dollar par rapport aux fondamentaux en 2022, l'économie américaine ne présentant aucun avantage en termes de croissance tout au long de l'année. Contrairement à 2021, quand la croissance américaine a fortement surperformé celle des autres pays développés, le caractère exceptionnel du dollar n'a été fonction que de deux facteurs :la hausse des taux réels et l'augmentation des caractéristiques de diversification. À ce stade, la Fed reste le facteur clé à surveiller pour les deux éléments. Un discours restrictif devrait être maintenu, pourtant la volatilité liée au pic des taux dans un contexte d'affaiblissement de l'économie laisse entrevoir une asymétrie négative en 2023. D'un point de vue historique, un contexte de pentification haussière de la courbe des taux se traduit généralement par un affaiblissement du dollar.

Le choc énergétique est loin d'être terminé, mais s'atténue progressivement. La flambée des prix de l'énergie a été le principal élément contribuant à l'augmentation des coûts de production dans la zone euro en 2022. Notre modèle de parité du pouvoir d'achat a justifié pendant un certain temps un glissement de la paire EUR/USD sous le niveau de parité l'année dernière. Cependant, depuis septembre, le prix du gaz s'est effondré et l'indice des prix à la production (IPP) a sensiblement reculé. Les fondamentaux ne justifient plus un affaiblissement de l'EUR/USD à partir de ces niveaux.

Réouverture de la Chine, croissance mondiale et impact du dollar : la politique de zéro Covid de la Chine a certainement été un frein à la croissance mondiale en 2022 et il est difficile de croire que la situation puisse évoluer de manière significative à court terme. Toutefois, un scénario central de réouverture plus complète au 2e semestre 2023 générerait des effets externes positifs pour l'économie mondiale. Lorsque le cycle touche son point bas, c'est généralement le dollar qui en fait les frais.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.