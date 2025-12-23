Le cuivre s’offre un record avant Noël

(AOF) - Pour la première fois de son histoire, le cours du cuivre a dépassé les 12 000 dollars la tonne à Londres. Ces derniers jours, le prix du métal rouge avait déjà battu plusieurs records, mais sans jamais atteindre le seuil symbolique des 12 000 dollars. Depuis le début de l’année, le cours s’est apprécié de près de 36% grâce notamment à la hausse de la demande en Chine. Il a également profité ces derniers temps de la "faiblesse du dollar, notamment à cause de la baisse des taux de la Fed le 10 décembre dernier, la troisième consécutive.

Le prix du cuivre est libellé en dollars et en cas de baisse de la devise américaine, les acheteurs en autres devises bénéficient d'un effet de change favorable. Le cours du cuivre a également profité du statut de valeur refuge, au même titre que l'or, dans un contexte inflationniste.