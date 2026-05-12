Le cuivre recule alors que les espoirs d'accord de paix avec l'Iran s'amenuisent et que les chiffres de l'inflation américaine sont attendus

Le cuivre a reculé mardi après avoir atteint son plus haut niveau en plus de trois mois, alors que les prix du pétrole brut progressaient, les espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient s'estompant suite au rejet par Trump de la proposition iranienne, et que les traders évaluaient les données sur l'inflation américaine à venir.

Les économistes s'attendent à la plus forte hausse annuelle de l'inflation aux États-Unis depuis deux ans et demi, ce qui tempérerait les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le cuivre de référence à trois mois à la Bourse des métaux de Londres a reculé de 0,41 % à 13 894 dollars la tonne métrique à 07h25 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la journée un plus haut de plus de trois mois à 13 983 dollars.

Le contrat sur le cuivre le plus actif sur la Bourse à terme de Shanghai a clôturé en hausse de 2,10 % à 105 510 yuans la tonne, réduisant ses gains par rapport au niveau de 108 400 yuans, un plus haut de plus de trois mois atteint plus tôt dans la journée.

Les cours du pétrole ont progressé alors que les espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient s'estompaient, entretenant les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique et l'inflation. Le Brent s'est maintenu au-dessus de 105 dollars le baril.

Les traders suivront également les données sur l'inflation à la consommation aux États-Unis attendues plus tard mardi. Sur les douze mois précédant avril, l'indice des prix à la consommation devrait avoir progressé de 3,7 %, ce qui constituerait la plus forte hausse annuelle depuis septembre 2023 et pourrait renforcer les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps.

Pourtant, la remontée du cuivre à Shanghai a montré que les investisseurs restaient concentrés sur les risques liés à l'offre. Les traders ont évoqué des inquiétudes persistantes concernant la pénurie de concentrés, bien que Freeport-McMoRan ait démenti les informations faisant état d'un nouveau retard à sa mine de Grasberg en Indonésie.

Les traders ont également évoqué le Pérou, troisième producteur mondial de cuivre, après que son gouvernement a autorisé la société publique Petroperu à solliciter 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État pour maintenir ses activités, ce qui, selon eux, a suscité des inquiétudes quant à l'impact que les tensions sur l'approvisionnement en carburant pourraient avoir sur la logistique minière dans le pays.

Les anticipations d'une hausse des importations chinoises de cuivre raffiné au deuxième trimestre ont également soutenu les prix, en raison d'une demande soutenue et d'un ralentissement de la production nationale pendant la maintenance des fonderies.

Parmi les autres métaux cotés à Londres, l'aluminium a perdu 0,84 %, le zinc a reculé de 0,19 %, le plomb a chuté de 0,33 %, le nickel a cédé 1,63 % et l'étain a plongé de 1,32 %.

Sur la Bourse de Shanghai, l'aluminium a légèrement progressé de 0,04 %, le zinc a grimpé de 1,06 %, le plomb a reculé de 0,69 %, le nickel a perdu 1,19 % et l'étain a progressé de 0,27 %.