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Le cuivre progresse alors que les frais de traitement s'enfoncent davantage dans le rouge, signe d'une pénurie de concentrés
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:17

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Le cuivre a légèrement progressé lundi sur fond de signes de pénurie de concentré de cuivre, tandis que la fin d'une grève dans une grande mine chilienne a apaisé quelque peu les craintes immédiates concernant l'approvisionnement.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) CMCU3 a progressé de 0,28% à 14.448 dollars la tonne métrique, tandis que le contrat de cuivre de novembre le plus négocié sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai (SHFE) SCFcv1 a gagné 0,29% pour s'établir à 109.770 yuans (16.430,18 dollars) la tonne à 07h00 GMT.

La société minière chilienne Antofagasta ANTO.L a récemment vendu du concentré de cuivre provenant de sa mine de Centinela à un tarif de traitement de -310 dollars la tonne, tandis qu'un autre appel d'offres portant sur des matériaux provenant de Los Pelambres a donné lieu à des tarifs avoisinant les -330 dollars, a rapporté Reuters vendredi.

Ces frais profondément négatifs signifient que les fonderies continuent depayer les sociétés minières pour traiter leur concentré, ce qui met en évidence les pénuries de matière première à l'approche des négociations annuelles sur les contrats d'approvisionnement pour 2027.

Les perturbations minières et l'augmentation des capacités de fusion en Chine, qui ont progressé de plus de 70% au cours de la dernière décennie, ont aggravé la pénurie de concentrés.

Par ailleurs, les salariés de la mine Centinela d'Antofagasta ont ratifié une nouvelle convention collective, mettant fin à une grève qui avait débuté le 7 octobre. L'entreprise a indiqué que la production était restée normale pendant l'arrêt de travail.

En Chine, premier consommateur mondial, l'économie a progressé de 4,5% en glissement annuel au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 4,4% d'un sondage Reuters, portée par la vigueur des exportations et de l'activité industrielle, qui ont compensé la faiblesse de la demande intérieure. Les investissements en immobilisations ont tout de même reculé de 7,2% au cours des neuf premiers mois, tandis que les investissements immobiliers ont chuté de 20,6%.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la SHFE CU-SGH-STX ontquant à eux augmenté de 25,9% par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 73.962 tonnes vendredi.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 0,22%, le zinc CMZN3 a progressé de 0,30%, le plomb CMPB3 a gagné 0,13%, le nickel CMNI3 a grimpé de 0,99% et l'étain a avancé de 0,21%.

Sur la SHFE, l'aluminium SAFcv1 a progressé de 0,67%, le zinc SZNcv1 a gagné 0,29%, le plomb SPBcv1 a reculé de 0,15%, le nickel SNIcv1 a grimpé de 1,58% et l'étain SSNcv1 a progressé de 0,69%.

(1 $ = 6,6810 yuans renminbi chinois)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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