Le cuivre est en baisse en raison d'un dollar plus fort et d'une augmentation des stocks

Le cuivre du LME a reculé jeudi, après avoir gagné plus de 2% au cours de la dernière session, alors que le dollar américain a atteint son plus haut niveau en une semaine et que l'augmentation des stocks et la faible demande de la Chine ont pesé sur les prix du métal rouge.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME a légèrement baissé de 0,4% à 12 861,50 $ la tonne métrique à 0604 GMT après avoir augmenté de 2,3% mercredi.

Les échanges sont limités, le Shanghai Futures Exchange étant fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire jusqu'au 23 février.

"Avec la Chine et Hong Kong fermés, il n'est pas surprenant que le (cuivre) ne fasse rien et attende que la liquidité revienne, a déclaré Ilya Spivak, chef de la macro mondiale chez Tastylive, ajoutant que la fermeté du dollar a également exercé une légère pression sur les prix.

Le dollar a maintenu ses gains après que les minutes de la Réserve Fédérale aient montré que les décideurs politiques ne semblaient pas pressés de réduire les taux d'intérêt et que plusieurs étaient ouverts à des hausses si l'inflation s'avérait persistante. USD/

Un dollar américain plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 3 025 tonnes pour atteindre 224 650 tonnes mardi

MCUSTX-TOTAL , le plus haut niveau depuis mars 2025.

La République démocratique du Congo a conclu un accord pour offrir du cuivre provenant d'une importante opération de Glencore GLEN.L dans le pays, a rapporté Bloomberg News mercredi.

L'entreprise minière publique de la RDC, Gecamines, a obtenu le droit de commercialiser environ la moitié de la production de Kamoto Copper Company - contrôlée par une filiale de Glencore - pour au moins les deux prochaines années, et 30 % de la production par la suite, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Dans les autres métaux, le prix du zinc a baissé de 0,1% à 3 350 dollars CMZN3 . Le métal a atteint son plus bas niveau en deux semaines mardi.

L'aluminium CMAL3 a perdu 0,5% à 3 072,50 dollars, après avoir interrompu une série de quatre séances de baisse mercredi, lorsqu'il a grimpé de 1,8%. Le plomb CMPB3 a gagné 0,2% à 1 969,0 dollars, et le nickel CMNI3 a augmenté de 1,1% à 17 470 dollars la tonne.

L'étain CMSN3 a augmenté de 0,4 % à 45 855 dollars.