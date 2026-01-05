 Aller au contenu principal
Le cuivre enchaîne les records
05/01/2026

(AOF) - Après avoir bondi de 42% en 2025, et enchaîné les records, le cours du cuivre a débuté 2026 sur les chapeaux de roues. Le métal rouge, qui a inscrit un nouveau plus haut historique vendredi pour la première séance de l’année à 12543 dollars la tonne, a fait encore mieux ce lundi en atteignant les 13000 dollars la tonne. Les raisons qui expliquent cet engouement pour ce métal n'ont pas changé. Les craintes de droits de douane américains sur les importations de cuivre entraînent un effet de stockage aux Etats-Unis.

En outre, la demande liée à l'intelligence artificielle continue de progresser afin d'équiper les datacenters.

