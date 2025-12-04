Le cuivre devrait continuer de bénéficier de problèmes d'approvisionnement

(AOF) - Dans ses perspectives pour 2026, Bank of America estime que le cuivre pourrait remonter à une moyenne de 11 750 dollars par tonne (5,33 dollars par livre). La banque américaine prévient que le contexte macroéconomique devrait rester difficile pour ce métal l'année prochaine. Les vents contraires en Chine se sont intensifiés, ce qui explique en partie pourquoi elle prévoit une augmentation de seulement 0,5% de la demande chinoise de cuivre en glissement annuel, soit le niveau le plus faible depuis 1988.

"Néanmoins, compte tenu des problèmes persistants d'approvisionnement, le cuivre devrait connaître un déficit, à moins que la demande chinoise ne se contracte de plus de 3%," prévoient les spécialistes. "Bien sûr, la demande plus forte en Europe et aux États-Unis devrait également compenser cette baisse".

Bank of America signale en outre que le métal rouge bénéficie du développement des centres de données La demande en cuivre devrait atteindre un pic à plus de 600 000 tonnes en 2028 contre un peu plus de 200 000 tonnes en 2024.

Ce matin, le cours du cuivre progresse de 1,35% à 11 437 dollars.