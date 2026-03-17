Le cuivre chute alors que la hausse des prix du pétrole alimente les craintes concernant l'inflation et la croissance

Le cuivre est passé dans le rouge mardi alors que l'Irana lancé de nouvelles attaques contre les alliés américains dans la région du Golfe au cours de la troisième semaine de guerre, faisant grimper les prix du pétrole et attisant les craintes sur la croissance et l'inflation.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,27% pour clôturer à 99 340 yuans (14 422,60 $) la tonne métrique, ne parvenant pas à se maintenir au-dessus du niveau de 100 000 yuans après avoir augmenté de 0,93% plus tôt dans la session.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 , quant à lui, a chuté de 0,77% à 12 757 $ la tonneà 0806 GMT, après avoir augmenté de 0,72%.

La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran n'a vu aucun signe de fin , alors que le détroit d'Ormuz est resté effectivement fermé et que les alliés américains ont repoussé l'appel du président Donald Trump à envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers à travers le détroit.

Le pétrole est resté fort, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se maintenant au-dessus de 100 dollars le baril, alimentant les craintes d'inflation et de croissance .

Les banques centrales mondiales sont au centre de l'attention. La banque centrale australienne a relevé ses taux mardi pour le deuxième mois consécutif, à un niveau record de 10 mois, mettant en garde contre les risques d'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient.

La Banque du Japon devrait maintenir son taux d'intérêt à un niveau stable alors que la flambée des prix du pétrole a accentué la pression inflationniste croissante dans le pays.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d'intérêt mercredi, tandis que les investisseurs prévoient moins de réductions de taux pour 2026. 0#USDIRPR

Le dollar américain =USD s'est renforcé après s'être affaibli lundi, rendant les matières premières libellées en billets verts plus chères pour les opérateurs utilisant d'autres devises.

L'aluminium a également abandonné ses gains antérieurs. L'aluminium de Shanghai SAFcv1 a chuté de 0,40% pour clôturer à 24 990 yuans la tonne, après une hausse de 0,64%. L'indice de référence de Londres CMAL3 a reculé de 0,04% à 3 394 dollars la tonne, après une hausse de 0,90%.

Les gains précédents de l'aluminium sont survenus alors que la Guinée, premier producteur mondial de bauxite et source d'environ 40 % de l'offre mondiale, envisage d'introduire des quotas d'exportation pour les entreprises minières dès ce mois-ci, a rapporté Reuters lundi.

Le conflit au Moyen-Orient a déjà affecté la production, Aluminium Bahrain ayant commencé à fermer progressivement 19 % de sa capacité et Qatalum fonctionnant à environ 60 %.

Ailleurs sur le SHFE, le zinc SZNcv1 a perdu 1,31%, le plomb SPBcv1 a gagné 1,44%, le nickel SNIcv1 a baissé de 0,33% et l'étain SSNcv1 a grimpé de 0,63%.

Parmi les autres métaux du LME, le zinc CMZN3 a baissé de 0,54%, le plomb CMPB3 a augmenté de 0,73%, le nickel CMNI3 a perdu 1,03% et l'étain CMSN3 a glissé de 3,54%.

(1 $ = 6,8878 yuans chinois renminbi)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte; mise à jour des prix à la clôture des marchés asiatiques)