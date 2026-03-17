Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump veut repousser "d'un mois" sa visite en Chine, Pékin "prend note" des clarifications américaines sur les raisons du report

Xi Jinping et Donald Trump. ( POOL/AFP / JESSICA LEE )

La Maison Blanche avait indiqué préalablement que cette visite était censée avoir lieu du 31 mars au 2 avril, ce que la Chine n'a toujours pas confirmé.

L'incertitude demeure autour d'une possible visite de Donald Trump en Chine. Ce mardi 17 mars, Pékin a dit "prendre note" des clarifications apportées selon elle par les Etats-Unis, et rester en contact avec l'administration américaine sur cette visite. "Nous avons pris note du fait que la partie américaine a publiquement clarifié les informations inexactes publiées par les médias" et indiqué que "la visite n'avait aucun rapport avec la question de la libre navigation dans le détroit d'Ormuz", a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.

Lin Jian a gardé le silence sur l'éventualité d'un report à proprement parler. Pékin n'a toujours pas confirmé que la visite est censée avoir lieu du 31 mars au 2 avril, comme l'a indiqué préalablement la Maison Blanche. "La Chine et les Etats-Unis maintiennent la communication sur le calendrier de la visite du président Trump et d'autres sujets", a dit le porte-parole.

Donald Trump avait déclaré dimanche dans un entretien avec le Financial Times qu'il pourrait reporter son voyage si la Chine n'aidait pas à débloquer le détroit d'Ormuz. Il a dit lundi avoir demandé à la Chine un report "d'un mois, plus ou moins", mais en invoquant cette fois la nécessité de rester aux Etats-Unis à cause de la guerre en cours au Moyen-Orient.