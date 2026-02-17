Le cuivre au LME s'affaiblit en raison de la hausse du dollar et des échanges limités en Asie

Le cuivre londonien a chuté dans les échanges limités en Asie mardi, alors qu'un dollar plus ferme, couplé à l'augmentation des stocks et à une faible demande, a pesé sur les prix.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a chuté de 0,6% à 12 773,0 $ la tonne métrique à 0754 GMT.

"Il y a beaucoup d'agitation sur le marché aujourd'hui et beaucoup de mouvements qui sont exagérés en raison du jour férié", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal du marché chez Capital.com.

Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire qui ont commencé le 15 février. Les transactions reprendront le 24 février.

Les vacances du Nouvel An lunaire en Chine cette semaine signifient de faibles volumes et peut-être des mouvements volatils en raison du règlement ou de la reconduction des contrats arrivant à échéance sur le London Metal Exchange mercredi, ont déclaré les négociants.

Le dollar a maintenu ses gains sur la journée alors que les marchés attendaient la publication du compte rendu de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale pour obtenir des indices sur le calendrier potentiel des réductions de taux. USD/

Un dollar plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait réduire la demande et saper les prix.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 7 975 tonnes pour atteindre 211 850 tonnes lundi MCUSTX-TOTAL , le plus haut niveau depuis avril 2025.

BHP Group BHP.AX , le premier producteur mondial de cuivre, a annoncé un bénéfice sous-jacent semestriel plus élevé que prévu, grâce au cuivre qui, pour la première fois, a dépassé le minerai de fer dans les bénéfices du premier exploitant minier mondial, les prix du métal ayant bondi en raison de la demande alimentée par l'IA.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 était en baisse de 0,4 % à 3 040,0 $, prolongeant les pertes pour une quatrième session consécutive.

Les stratèges de J.P. Morgan ont noté que la fermeture probable de l'usine Mozal en mars ne changera pas la donne pour les prix de l'aluminium, l'impact étant un changement dans le marché primaire mondial d'un petit excédent à un modeste déficit.

Les prix du zinc ont baissé de 0,5% à 3 272,0 dollars la tonne CMZN3 , après être tombés à leur plus bas niveau en deux semaines plus tôt dans la séance. Le plomb CMPB3 a baissé de 0,1% à 1 956,0 dollars, l'étain CMSN3 a augmenté de 1,3% à 45 430 dollars et le nickel CMNI3 a baissé de 0,3% à 17 055 dollars la tonne.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix pour la clôture de la session en Asie)