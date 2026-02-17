 Aller au contenu principal
Le cuivre au LME s'affaiblit en raison de la fermeté du dollar américain et d'un faible volume d'échanges en Asie
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 04:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre s'est affaibli en raison d'un faible volume d'échanges en Asie, mardi, alors qu'un dollar plus ferme, couplé à l'augmentation des stocks et à la faible demande, a exercé une pression sur les prix.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME a chuté de 0,5% à 12 782,50 $ la tonne métrique à 0328 GMT.

Les vacances du Nouvel An lunaire en Chine cette semaine signifient de faibles volumes et des mouvements potentiellement volatils en raison du règlement ou du roulement des contrats arrivant à échéance sur le London Metal Exchange mercredi, ont déclaré les traders.

Le dollar a maintenu ses gains sur la journée alors que les marchés se tournent vers la publication des minutes de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale pour obtenir des indices sur le calendrier potentiel des réductions de taux.

Un dollar américain plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait potentiellement réduire la demande et saper les prix.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME ont augmenté de 7 975 tonnes pour atteindre 211 850 tonnes lundi MCUSTX-TOTAL , le plus haut niveau depuis avril 2025.

Les stocks du métal sur les trois plus grandes bourses de métaux du monde ont également dépassé 1 million de tonnes métriques pour la première fois en plus de deux décennies, car une accumulation de stocks due à la faible demande de la Chine s'est ajoutée à la récente constitution de stocks aux États-Unis.

Pendant ce temps, le premier producteur mondial de cuivre, BHP Group BHP.AX , a annoncé un bénéfice sous-jacent semestriel plus élevé que prévu, grâce au cuivre qui, pour la première fois, a dépassé le minerai de fer dans les bénéfices du premier exploitant minier mondial, les prix du métal ayant bondi en raison de la demande alimentée par l'IA.

Dans les autres métaux, le prix du zinc a baissé de 0,6 % pour atteindre 3 269,0 dollars la tonne CMZN3 , son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine.

L'aluminium CMAL3 a reculé de 0,3% à 3 041,0 dollars, étendant ses pertes à une quatrième séance consécutive. Le plomb

CMPB3 a baissé de 0,1% à 1 956 dollars, l'étain CMSN3 a augmenté de 1,5% à 45 225 dollars et le nickel CMNI3 est resté stable à 17 100 dollars la tonne.

Mardi 17 février DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0430 Japon Tertiary Ind Act NSA Dec

0700 Allemagne HCIP Final YY Jan

0700 Royaume-Uni Claimant Count Unem Chng Jan

0700 Royaume-Uni Taux de chômage BIT Jan

0700 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change Jan

1800 Allemagne ZEW Economic Sentiment, Current Conditions Feb

