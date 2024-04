Enguerrand Artaz prévient que les problématiques d'offre risquent de s'aggraver ponctuellement sous l'effet de sécheresses historiques dans de nombreuses juridictions minières, l'eau étant une ressource essentielle pour extraire les métaux. En parallèle, la hausse de la demande sera conjoncturellement amplifiée par la fin du déstockage chinois, et donc le retour de la Chine comme acheteur sur le marché mondial.

Le gérant s'attend d'autre part à ce que la demande accélère ces prochaines années en raison du développement des datas centers à travers le monde, et des plans d'infrastructures, notamment vertes, déployés aux Etats-Unis et en Europe. Il en résulte un risque accru de déficit de cuivre au cours des prochains trimestres, qui devrait continuer à pousser le prix à la hausse.

(AOF) - 10 000 dollars étaient nécessaires vendredi pour acheter une tonne de cuivre. Ce métal industriel affiche ainsi une hausse de 15% depuis le début de l'année. Enguerrand Artaz, fund manager à La Financière de l'Echiquier, justifie ce bond d’une part par raisons structurelles. "D'un côté, l'offre se raréfie, les stocks de cuivre dans le monde étant très bas, et les capacités de production sensiblement amputées ces dernières années, notamment après la fermeture fin novembre de la gigantesque mine à ciel ouvert exploitée au Panama par le groupe canadien First Quantum", explique-t-il.

Le cuivre a fini en fin de semaine dernière au plus haut depuis 2 ans

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.