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Le Crédit agricole va racheter la banque allemande IKB
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 20:47

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Le Crédit agricole

CAGR.PA a annoncé lundi dans un communiqué l'acquisition à venir de 100% du capital de la banque allemande IKB Deutsche Industriebank AG.

La finalisation de l'opération est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2027, ajoute le groupe.

(Bureau de Paris)

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