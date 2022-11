Le Crédit Agricole Brie Picardie lance une initiative majeure de 40 M€ pour l’éducation budgétaire et numérique

L’éducation budgétaire et numérique, la lutte contre l’illettrisme, sont des défis majeurs actuels. Face aux fractures qui peuvent apparaître sur nos territoires, l’implication de tous les acteurs économiques est essentielle. C’est pourquoi le Groupe Crédit Agricole a fait du renforcement de la cohésion et de l’inclusion sociale une des trois priorités de son projet sociétal.

Fort de ses 200 agences et 2700 collaborateurs partout sur les départements de la Seine et Marne, l’Oise et la Somme, et de la capacité financière que lui confère son statut de première banque de ces territoires, le Crédit Agricole Brie Picardie souhaite contribuer de manière significative à cet objectif d’éducation budgétaire et numérique et de lutte contre l’illettrisme. Il a ainsi décidé de lancer une initiative intitulée « Esprit Ouvert » se traduisant par la création de deux Fonds de Dotation.

Le premier Fonds, Brie Picardie Esprit Ouvert, sera un fonds opérateur et se dotera des expertises et outils adaptés, en partenariat avec les acteurs du territoire. Il pourra ainsi employer des salariés directement en charge de ces actions éducatives, louer ou acquérir des locaux et équipements, accueillir des bénévoles ou toute autre forme de mobilisation qu’il jugera utile.