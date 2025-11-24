Le crash de l'avion à réaction Tejas pèse sur le moral de la société indienne HAL

24 novembre - ** Les actions de Hindustan Aeronautics

HIAE.NS chutent de 3,4 % à 4 440,10 roupies, en passe de connaître leur plus forte baisse depuis le 7 avril, si les pertes se maintiennent

** L'avion de chasse Tejas de HAL s'est écrasé lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï vendredi et l'armée de l'air indienne a mis en place une commission d'enquête pour déterminer les causes de l'accident

** Citant des experts, CLSA ("Outperform", PT: 5,436 rupees) dit que les causes possibles incluent la perte de poussée du moteur de General Electric GE.N , les effets de décrochage aérodynamique, ou l'erreur humaine

** CLSA considère la volatilité comme une opportunité d'accumulation en raison de son pipeline de 54 milliards de dollars, des livraisons d'avions de chasse et de la clarté de l'accord avec GE

** CLSA ajoute que le Tejas n'a connu qu'un seul incident en plus de 20 ans et reste le fleuron de HAL avec 180 unités en commande

** GE est prêt à soutenir l'enquête - déclaration

** Vingt analystes ont une note "achat" en moyenne; le PT médian est de 5 800 roupies - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, HIAE a augmenté de 7,3%