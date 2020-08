Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le crash d'Air India Express a fait 18 morts et 16 blessés graves Reuters • 08/08/2020 à 12:41









KOZHIKODE, Inde, 8 août (Reuters) - Le bilan de l'accident d'avion qui s'est produit vendredi à l'aéroport de Calicut, dans le sud de l'Inde, s'est alourdi à 18 morts et 16 personnes sont grièvement blessées, a déclaré samedi un responsable gouvernemental. Exploité par Air India Express l'appareil rapatriait des Indiens piégés à Dubaï par la pandémie de coronavirus. Il a atterri au-delà de la piste dans des conditions météorologiques difficiles marquées par de fortes pluies alors qu'il transportait 190 passagers et membres d'équipage. Selon les autorités aériennes indiennes, les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. (Writing by Mayank Bhardwaj; Editing by Himani Sarkar and Gareth Jones)

