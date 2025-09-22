Le courtier immobilier Compass rachète son rival Anywhere pour 4,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Compass COMP.N achètera la société de courtage rivale Anywhere Real Estate HOUS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés lundi.

Les actions d'Anywhere, basés à Madison, dans le New Jersey, ont grimpé de 51 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de Compass ont chuté de près de 15 %.

La société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards de dollars, dette comprise.

Chaque action ordinaire d'Anywhere sera échangée contre 1,436 action de classe A de Compass, soit une valeur des capitaux propres d'environ 1,6 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.