Le cours du cacao a connu un passage à vide en février

(AOF) - Les prix au comptant et à terme du cacao ont chuté de 24% en février après avoir baissé d’environ 10 % vendredi et de 7% hier, signale Bank of America. L'année dernière, le cours de la fève avait bondi de plus de 170%. La banque américaine explique la chute de février par les craintes concernant l'élasticité des volumes (à la fois pour les transformateurs et les consommateurs) du fait notamment des prix en 2025. Par ailleurs, les arrivées de cacao dans les ports de Côte d'Ivoire sont jugées satisfaisantes, à environ 1,3 million de tonnes depuis octobre 2024.

Enfin, l'amélioration des conditions météorologiques (pluies) en Afrique de l'Ouest a alimenté un plus grand optimisme à propos de la récolte de mi-saison.

Pour Bank of America, "la combinaison d'une demande plus faible et d'une offre plus abondante devrait favoriser l'équilibre et se traduire par un (petit) excédent de récolte cette année".