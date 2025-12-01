Le cours du baril du Brent en nette hausse pour démarrer décembre

(AOF) - Les cours du pétrole sont bien orientés ce lundi dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela et d'une attaque ukrainienne contre un terminal pétrolier majeur en Russie. Vers 17 heures, le Brent s'adjuge 1,64%, à 63,4 dollars. Son homologue américain, le WTI, suit la même tendance : +1,76%, à 59,59 dollars.
