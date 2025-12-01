 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 109,00
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le cours du baril du Brent en nette hausse pour démarrer décembre
information fournie par AOF 01/12/2025 à 17:01

(AOF) - Les cours du pétrole sont bien orientés ce lundi dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela et d'une attaque ukrainienne contre un terminal pétrolier majeur en Russie. Vers 17 heures, le Brent s'adjuge 1,64%, à 63,4 dollars. Son homologue américain, le WTI, suit la même tendance : +1,76%, à 59,59 dollars.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank