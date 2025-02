Le cours du baril de Brent dans le vert mais pas le WTI

Dans ce contexte, l'OPEP+ a confirmé hier son calendrier d'augmentation progressive de sa production de brut à partir d'avril, un statu quo qui pourrait contenter Donald Trump, en quête de prix plus bas.

(AOF) - Dans le rouge hier, le cours de l'or noir se redresse sur fond de craintes de guerre commerciale. Le baril de Brent avance ce mardi de 0,53% à 76,35 dollars, vers 16h30. Son homologue américain, le WTI, accuse, en revanche, un repli de 0,33% à 72,90 dollars alors que la Chine a riposté aux droits de douane imposés par Donald Trump. Pékin a décidé d'imposer des taxes douanières de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américains, ainsi qu'aux équipements pétroliers et agricoles.

Pétrole et parapétrolier

