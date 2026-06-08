Le cours de l'action Zealand Pharma chute de 25 % après qu'un quart des patients a abandonné l'essai clinique sur un médicament contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 15, perte de poids sous placebo aux paragraphes 11 et 12)

* Dans l'essai sur le survodutide, un patient sur quatre a abandonné le traitement en raison d'effets secondaires à la dose la plus élevée

* Selon les analystes, le schéma posologique rigide pourrait nuire à la tolérance

* Les analystes voient dans les données sur les maladies hépatiques une lueur d'espoir

par Bhanvi Satija et Stine Jacobsen

L'action de Zealand Pharma

ZELA.CO a chuté jusqu'à 25 % lundi après la publication des données d'essai de son médicament injectable contre l'obésité, le survodutide, qui ont révélé un taux élevé d'abandon du traitement en raison d'effets secondaires, malgré des résultats encourageants chez les patients atteints d'une maladie hépatique. Le partenaire du laboratoire danois, Boehringer Ingelheim, qui détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation du survodutide, a présenté ce week-end lors d'un congrès médical des données de phase avancée issues de deux études sur le médicament.

Le marché des médicaments contre l'obésité devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2030 et devient de plus en plus concurrentiel, les investisseurs se concentrant sur la sécurité et les avantages des nouveaux médicaments qui vont au-delà des simples chiffres de perte de poids.

Les actions de Zealand, en baisse de 47 % depuis le début de l'année, ont enregistré la plus forte chute de l'indice européen Stoxx 600 lundi, faisant perdre près de 6 milliards de couronnes danoises (environ 900 millions de dollars (XX millions d'euros) à la capitalisation boursière de la société, qui s'élève à 3,6 milliards de dollars (XX milliards d'euros), sur la base du cours de clôture de jeudi.

“Le profil de tolérance a déçu”, a déclaré Rajesh Kumar, analyste chez HSBC, qui ne couvre pas les actions de Zealand. Il a ajouté que ces données ne donnaient pas de raison à des concurrents plus importants comme Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N de s'inquiéter. L'action Novo a reculé de 2,9%. Celle de Lilly a bondi de 4% en pré-ouverture, portée par de nouvelles données convaincantes concernant son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide.

PROBLÈMES DE TOLÉRANCE LIÉS À UN DOSAGE “RIGIDE”

Près d'un patient sur quatre, soit 25%, prenant la dose la plus élevée de 6 milligrammes de survodutide a arrêté le traitement en raison d'effets secondaires, environ un sur cinq ayant abandonné spécifiquement à cause de problèmes gastro-intestinaux, selon les données.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly ont affiché des taux d'abandon de 7% et 6% dans leurs essais respectifs.

Les analystes ont indiqué que ces problèmes étaient en partie dus au schéma posologique rigide utilisé dans les deux études, l'une portant sur des patients en surpoids ou obèses et l'autre sur des patients atteints d'une maladie hépatique. Bien qu'une plus grande flexibilité pour réduire les doses ait été introduite, environ trois patients sur quatre avaient alors moins de trois mois de traitement restants.

Boehringer investit dans des études supplémentaires pour améliorer la tolérance, notamment en étudiant comment ajuster les doses et faire passer les patients d'autres médicaments GLP-1.

Les analystes ont attribué la perte de poids inhabituellement élevée (5,4%) observée dans le groupe placebo au fait que des patients ont recherché des traitements commercialisés alors qu'ils participaient à l'étude.

JPMorgan a déclaré que ce problème n'était pas propre au survodutide, mais reflétait un défi structurel pour les nouveaux traitements en cours d'essai, à mesure que les médicaments GLP-1 approuvés deviennent plus accessibles.

UNE LUEUR D'ESPOIR

Les analystes de Jefferies ont déclaré que les données issues du groupe de patients atteints d'une maladie hépatique constituaient “peut-être une lueur d'espoir” et pourraient justifier un rôle différencié pour le médicament.

Jusqu’à 84,2% des patients ont présenté une réduction de la stéatose hépatique d’au moins 30%, contre 24,3% dans le groupe placebo après 48 semaines.

Les analystes de Barclays ont toutefois averti que le succès commercial d'un médicament devant être pris à long terme pour une affection métabolique ou hépatique dépendrait de la capacité des patients à poursuivre le traitement.