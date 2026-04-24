Le cours de l'action Yara progresse, le bénéfice trimestriel ayant dépassé les prévisions grâce à de solides marges sur l'azote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Résultats de base du premier trimestre supérieurs aux prévisions

* Co prévoit une hausse des coûts du gaz pendant une grande partie de l'année

* Les fabricants d'engrais profitent de la hausse des prix

(Ajout d'un graphique, de l'évolution du cours de l'action et d'un commentaire d'analyste) par Jesus Calero et Tristan Veyet

Le fabricant norvégien d'engrais Yara

YAR.OL a annoncé vendredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice de base au premier trimestre, invoquant des marges plus élevées sur l'azote, des livraisons soutenues et des améliorations opérationnelles, ce qui a fait grimper son action de 4 % en début de séance.

La guerre en Iran a resserré les marchés de l'azote en perturbant les expéditions via le détroit d'Ormuz et en fermant des usines au Moyen-Orient, ce qui a fait grimper les prix de l'urée et renforcé le pouvoir de fixation des prix des producteurs malgré des risques croissants de destruction de la demande .

Les résultats de Yara font écho à ceux du producteur allemand de potasse et de sel K+S SDFGn.DE , qui a également affiché un bénéfice trimestriel de base supérieur aux attentes , la hausse des prix agricoles ayant stimulé les performances de l'entreprise basée en Hesse. « Les événements au Moyen-Orient exercent une pression considérable sur le système alimentaire mondial, avec des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des défis croissants pour la viabilité financière des agriculteurs », a déclaré Svein Tore Holsether, directeur général de Yara, dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 896 millions de dollars pour le trimestre clos en mars, dépassant les 638 millions de dollars enregistrés un an plus tôt et les 825 millions de dollars attendus par les analystes dans un sondage réalisé par la société.

L'action Yara, qui avait progressé de 29,4 % depuis le début de l'année à la clôture de jeudi, s'échangeait en hausse de 4 % à 07h02 GMT.

« L'évolution de la situation au Moyen-Orient et dans le détroit d'Ormuz restera le principal moteur de l'action à court terme, car elle dicte l'évolution des prix des engrais azotés », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note publiée à la suite de la publication des résultats.

La société a déclaré avoir pris un bon départ vers ses objectifs pour 2027, après avoir réalisé 180 millions de dollars de réductions de coûts fixes en 2025 et 46 millions de dollars supplémentaires d'économies cette année.

Yara a indiqué que les coûts du gaz naturel devraient être supérieurs de 150 millions de dollars et 120 millions de dollars aux deuxième et troisième trimestres, respectivement, par rapport à l'année précédente.

Le gaz naturel est un intrant essentiel dans la production d'engrais, ce qui signifie que les fluctuations des prix du gaz peuvent avoir un impact significatif sur les coûts pour les producteurs et les prix payés par les agriculteurs.

Yara a déclaré qu'elle faisait avancer des projets d'ammoniac à faible teneur en carbone avec Air Products APD.N , visant une décision d'investissement mi-2026 concernant un projet en Louisiane qui produirait 2,8 millions de tonnes d'ammoniac à faible teneur en carbone par an.