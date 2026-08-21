Le cours de l'action Werewolf a plus que doublé suite à la fusion avec Ambros Therapeutics

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21 août - ** L'action de Werewolf Therapeutics HOWL.O progresse de 141 % à 1,04 dollar avant l'ouverture du marché

** Werewolf va fusionner avec la société privée Ambros Therapeutics dans le cadre d'une opération entièrement en actions

** Les deux sociétés ont levé 150 millions de dollars de nouveaux financements, qui devraient soutenir leurs activités et leurs essais cliniques jusqu'au début de l'année 2029

** La société issue de la fusion se concentrera sur le développement d’un médicament appelé neridronate destiné à traiter le CRPS-1, une maladie extrêmement douloureuse pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé par la FDA

** Le médicament fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase avancée, dont les résultats clés sont attendus en 2028

** Une fois la fusion finalisée, prévue au premier trimestre 2027, la société issue de la fusion opérera sous le nom d’Ambros Therapeutics et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AMBX"

** La FDA a accordé au néridronate les désignations de "thérapie innovante", de "procédure accélérée" et de "médicament orphelin"

** À la clôture d'hier, l'action HOWL affichait une baisse d'environ 32 % depuis le début de l'année