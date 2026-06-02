Le cours de l'action Victoria's Secret s'envole après que le distributeur a revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à de solides ventes

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Le titre de Victoria's Secret ( VSXY.N ) a bondi de 34 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, le distributeur de lingerie ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuelles après avoir enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel pour l'ensemble de ses marques , dont PINK.

La société a déclaré que ses marques, notamment Victoria's Secret, PINK et son activité beauté, avaient bénéficié de prix de vente plus élevés et d'une baisse des activités promotionnelles malgré un environnement tarifaire incertain.

Ces résultats soulignent une bifurcation des dépenses de consommation aux États-Unis, les consommateurs à revenus élevés continuant à dépenser pour des articles discrétionnaires et « agréables à posséder », tandis que les ménages à faibles revenus se replient sous la pression inflationniste persistante.

« Victoria's Secret, PINK et Beauty gagnent en pertinence culturelle et élargissent leur base de clients, et nous disposons d'un solide pipeline de lancements de produits, de partenariats et d'événements de marque à venir », a déclaré la directrice générale Hillary Super.

« Nous pensons être bien placés pour continuer à créer une dynamique et à générer de la valeur pour nos actionnaires. »

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 15 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance pour l'entreprise et dépassant les estimations de 1,52 milliard de dollars, selon les données de LSEG. La société a également annoncé un bénéfice ajusté de 60 cents par action, bien supérieur aux estimations de 30 cents. Victoria's Secret table désormais sur un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,85 à 6,95 milliards de dollars. La société table également sur un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 550 et 580 millions de dollars, contre une fourchette précédente de430 à 460 millions de dollars.