Le cours de l'action Upstart progresse après la publication de chiffres d'affaires et de bénéfices du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Le cours de l'action Upstart UPST.O progresse de 5,7 % à 32,01 dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de cette plateforme de prêt basée sur l'IA a progressé de 41,7 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 364,71 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations de 352,27 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice du deuxième trimestre s'établit à 57 cents par action, contre des estimations de 53 cents

** Le directeur général Paul Gu a déclaré qu'Upstart "relançait la croissance de son activité principale de prêts aux particuliers", ajoutant que "les montants de prêts accordés ont augmenté de 50 % en glissement annuel et que l'entreprise est revenue à la rentabilité selon les normes GAAP"

** Sur 14 courtiers, cinq attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, six "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 40 dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action UPST a reculé de 25,9 % depuis le début de l'année