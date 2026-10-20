Le cours de l'action Tesla progresse après que Musk a déclaré qu'une fusion avec SpaceX serait une bonne idée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action Tesla TSLA.O progresse de 1,17% à 378,07 dollars après la clôture

** Elon Musk a déclaré qu'il serait judicieux de fusionner SpaceX SPCX.O et Tesla

** Musk a également indiqué que SpaceX et Tesla ont formé des comités spéciaux chargés d’étudier une éventuelle fusion

** Sur 48 analystes, 24 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 20 "conserver" et 4 "vendre"; leur objectif de cours médian s'établit à 401,50 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, TSLA affichait une baisse de 16,9% depuis le début de l’année