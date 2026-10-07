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Le cours de l'action SThree progresse alors que le délai de l'offre de Circle8 a été prolongé
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 17:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L ont progressé de jusqu'à 6,1% pour atteindre 311,5 pence

** SThree a annoncé mercredi que le Takeover Panel britannique avait prolongé jusqu'au 21 octobre le délai accordé à Circle8 Group CIRC.O pour présenter une offre publique d'achat sur la société

** Circle8 Group a présenté une proposition révisée proposant une offre en numéraire améliorée pour SThree

** SThree avait rejeté une offre publique d'achat non sollicitée, entièrement en numéraire, de Circle8 en septembre

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 59,4% depuis le début de l'année

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