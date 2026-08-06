Le cours de l'action SpaceX grimpe alors que le nombre d'actions disponibles à la négociation a plus que doublé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'expiration des périodes de blocage augmente le nombre d'actions disponibles à la négociation

* D’ici décembre, 40 % des actions de la société seront négociables

* Le titre affiche une sous-performance depuis son introduction en bourse en juin

(Ajout de précisions sur les restrictions de blocage et le volume des transactions aux paragraphes 1 à 5) par Niket Nishant et Akash Sriram

L'action de SpaceX SPCX.O a progressé jeudi dans un volume d'échanges soutenu, le nombre d'actions disponibles à la négociation publique ayant plus que doublé suite à l'expiration de la première d'une série de restrictions de blocage. Le titre de cette entreprise spécialisée dans l’Internet et les fusées a progressé de 1,4 % à 109,86 dollars, avec plus de 23 milliards de dollars de titres échangés à la mi-journée, ce qui s’annonce comme la séance la plus animée pour SpaceX depuis la veille de son intégration dans l’indice Nasdaq 100, le 7 juillet. Bien que l’introduction en bourse de SpaceX ait été la plus importante de l’histoire des États-Unis, moins de 5 % de ses actions avaient été mises à disposition pour la négociation boursière. Toutefois, une série de restrictions pesant sur les ventes supplémentaires d’actions par les initiés, les salariés et les premiers investisseurs devrait être levée au cours des prochains mois. La levée de jeudi est la première de cette série: les salariés et certains premiers investisseurs sont désormais libres de vendre 911,5 millions d’actions, qui s’ajoutent aux quelque 639 millions d’actions vendues lors de l’introduction en bourse. Au total, les restrictions levées jusqu’au 8 décembre porteront le flottant de SpaceX, c’est-à-dire les actions potentiellement négociables, à 40 % de la société. Les 60 % restants, y compris la participation de Musk, resteront bloqués jusqu’à la mi-2027. Le cours de l’action SpaceX a chuté depuis son introduction en bourse spectaculaire; mercredi, le titre a encore perdu environ 14 % après la publication de son rapport trimestriel, qui a renforcé les inquiétudes concernant les pertes d’exploitation importantes de l’entreprise et ses projets de dépenses massives dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Les investisseurs considèrent que l’approche des dates d’expiration des périodes de blocage pourrait faire baisser le cours des actions. L’expiration d’une période de blocage n’oblige pas les initiés à vendre, mais ces événements sont considérés avec prudence.

« Les employés et les premiers investisseurs pourraient vouloir sécuriser leurs bénéfices ou investir dans d’autres opportunités », a déclaré Carolane de Palmas, analyste de marché chez ActivTrades.

« Même en l’absence de ventes massives, l’augmentation du nombre d’actions disponibles devrait maintenir la volatilité à un niveau élevé. »

UN SENTIMENT FRAGILE SpaceX se trouve à un tournant critique après qu’une forte vague de ventes a fait chuter son cours en dessous de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars pendant trois semaines consécutives, un revirement brutal par rapport au mois de juin, lorsque la flambée du titre avait brièvement propulsé la valorisation de l’entreprise à près de 3 000 milliards de dollars, dépassant ainsi Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

Les coûts élevés liés à l’IA , que la société a révélés dans son premier rapport financier après son introduction en bourse, ont également suscité des inquiétudes quant aux coûts des centres de données et des puces électroniques.

Ce recul a fait que l’entreprise affiche désormais des performances inférieures à celles des autres valeurs technologiques. Depuis son introduction en bourse le 12 juin , l’action SpaceX a perdu plus d’un quart de sa valeur, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a progressé d’environ 2 %.

L’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.N , qui suit un groupe de sociétés technologiques à très forte capitalisation ayant une expérience bien plus longue en tant qu’entreprises cotées en bourse, a quant à lui progressé de 4,8 %.

Cependant, SpaceX est « une entreprise qui a réussi à atteindre des niveaux d’efficacité incroyables tant dans le domaine des lancements que dans celui des satellites, et qui applique déjà cette mentalité à la construction d’infrastructures d’IA », a déclaré Micah Walter-Range, un spécialiste de l’industrie spatiale qui a contribué à l’élaboration de l’indice suivi par l’ETF Procure Space UFO.O .

Certains investisseurs affirment également que l’entreprise reste une opportunité unique, et soutiennent qu’il faut se concentrer sur ses perspectives à long terme.

« Nous avons investi dans SpaceX sur le long terme. Pour nous, c’est un investissement sur dix ans », a déclaré Phillip Lord, directeur général de Bitcoin Japan 8105.T , qui a investi dans SpaceX.

« Vous vous inquiétez d’une baisse potentielle de 5 %, 10 % ou 20 % du cours d’une action. Cet homme est en train de bouleverser le monde », a-t-il ajouté, en faisant référence à Musk. Musk a déclaré que SpaceX pourrait générer 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030.