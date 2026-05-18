Le cours de l'action Sartorius progresse après l'annonce de l'investissement d'Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mai - ** L'action Sartorius SATG_p.DE a progressé de 2 % après que le Wall Street Journal a révélé que le fonds activiste Elliott Investment Management avait pris une participation dans le fournisseur d'équipements biopharmaceutiques
** Elliott aurait également pris une participation « significative » dans Bio-Raad Laboratories, qui, selon UBS, détient 28 % de Sartorius
** Le WSJ indique qu'Elliott prévoit de faire pression sur Bio-Raad pour améliorer le cours de son action, actuellement sous-performant, et dégager de la valeur de Sartorius
** Elliott estime que Sartorius est une entreprise de grande qualité offrant de solides perspectives de croissance, selon le WSJ
** Sartorius occupe la première place de l'indice allemand des valeurs moyennes .MDAXI , qui recule de 1,2 %
** Les actions de la filiale Sartorius Stedim Biotech
STDM.PA ont progressé de 0,5 %, surpassant l'indice SPF 120
.SBF120 , qui a reculé de 1,1 %
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