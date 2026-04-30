Le cours de l'action Roblox s'effondre après la révision à la baisse de ses prévisions de réservations annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N s'effondre de 18,3 % à 45 dollars en séance prolongée

** Réduit ses prévisions annuelles de réservations dans le cadre de nouvelles initiatives de sécurité.

** La société table désormais sur des réservations comprises entre 7,33 et 7,6 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 8,28 à 8,55 milliards de dollars

** "Ce que nous avons observé depuis que nous avons commencé à mettre en place un contrôle de l'âge pour les fonctionnalités de communication en janvier, c'est une baisse de l'engagement en matière de communication sur la plateforme", a déclaré le directeur financier Naveen Chopra à Reuters lors d'une interview

** À la clôture d'hier, RBLX affichait une baisse de 31,8 % depuis le début de l'année