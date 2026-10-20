Le cours de l'action Pegasystems recule après la baisse de ses bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le titre de l'éditeur de logiciels Pegasystems PEGA.O recule de 4,6 % à 34,6 $ en séance prolongée

** PEGA affiche un résultat net de 14,1 millions de dollars au troisième trimestre, soit 8 cents par action, contre 43,4 millions de dollars, soit 24 cents par action, un an plus tôt

** Sur 13 courtiers, cinq attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et huit "conserver"; leur objectif de cours médian est de 43 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, PEGA affichait une baisse de 39,2 % depuis le début de l'année