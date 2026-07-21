Le cours de l'action MSCI recule alors que la société revoit à la hausse ses prévisions de dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 1 pour indiquer que le chiffre d'affaires a été meilleur que prévu, et non les résultats)

MSCI MSCI.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de charges d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant des coûts liés aux acquisitions, une augmentation des primes versées aux salariés et une hausse des dépenses d'investissement, ce qui a entraîné une chute de plus de 7% du cours de l'action de l'éditeur d'indices, malgré un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions.

La société a indiqué que la forte dynamique de son activité contribuait également à la hausse des coûts, les actifs sous gestion liés aux indices MSCI ayant dépassé les hypothèses de ses prévisions antérieures et entraîné une augmentation des commissions liées aux actifs.

Voici plus de détails tirés du rapport financier:

* MSCI a revu à la hausse ses prévisions de charges d'exploitation pour 2026, les faisant passer de 1,49-1,53 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 1,54-1,58 milliard (YY,YY milliards d'euros) de dollars.

* Les commissions liées aux actifs du segment des indices de MSCI ont augmenté de 26,6% au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente, pour atteindre 233,1 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

* Les charges d’exploitation ont augmenté de 9,2% pour atteindre 379,5 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, sous l’effet de la hausse des coûts liés à la technologie, aux données de marché, aux services professionnels et aux rémunérations, tandis que les charges d’intérêts ont progressé de près de 48% en raison de l’augmentation du niveau d’endettement.

* Le fournisseur de données et d’analyses a annoncé un résultat net ajusté de 360 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour le deuxième trimestre, soit 4,94 dollars (YY,YY euros) par action, ce qui correspond aux estimations des analystes qui tablaient sur 359,4 millions (ZZ,ZZ millions d'euros) de dollars, soit 4,94 dollars (AA,AA euros) par action.

* Les indices boursiers de la société servent de références pour des milliers de milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’actifs détenus par des fonds d’investissement, des régimes de retraite et des gestionnaires d’actifs, afin d’orienter leurs décisions d’investissement.