Le cours de l'action Moderna double alors que les données sur le vaccin contre le cancer ravivent les espoirs des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du code de présentation des informations, réécriture de l'ensemble du texte pour ajouter des détails sur l'évolution du cours de l'action Moderna) par Christy Santhosh et Shashwat Chauhan

Mercredi, l'action Moderna MRNA.O a plus que doublé, ajoutant environ 30 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, après que des données prometteuses issues d'essais cliniques de phase avancée concernant son traitement personnalisé contre le cancer à base d'ARNm, développé en collaboration avec Merck MRK.N , ont incité les investisseurs à se ruer sur le titre.

Ce traitement est au cœur des efforts de Moderna pour prouver que sa technologie ARNm peut s’imposer au-delà de sa gamme de vaccins contre la COVID-19 et des vaccins contre les maladies infectieuses, alors que la société cherche à se constituer une base de revenus plus durable. L’entreprise a récemment ajouté un vaccin contre la grippe à son portefeuille et poursuit le développement de vaccins expérimentaux contre des pathologies telles que le norovirus et la maladie de Lyme.

Les analystes avaient souligné que les données relatives au vaccin anticancéreux pourraient constituer un catalyseur important pour l’entreprise et potentiellement renforcer la confiance des investisseurs.

"Un essai clinique réussi apporte aux investisseurs une preuve plus solide que la technologie de l’ARNm peut avoir un avenir significatif au-delà des maladies infectieuses", a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Les investisseurs évaluent également le potentiel commercial de ce traitement, a indiqué Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management à Boston.

"Les investisseurs tentent probablement d’estimer les gains en chiffre d’affaires et en bénéfices qu’un tel médicament pourrait générer s’il venait à voir le jour", a déclaré Andersen, ajoutant qu’un traitement efficace contre un cancer courant pourrait être "extrêmement rentable pour l’entreprise".

Le vaccin, l’intismeran, a réduit le risque de récidive et de propagation du cancer de la peau lorsqu’il a été associé au Keytruda, le médicament d’immunothérapie phare de Merck, lors d’un essai clinique de phase avancée.

L’indice biotechnologique du Nasdaq .NBI a progressé de 4,4 % pour atteindre un nouveau record historique, soutenu par la hausse des actions de Moderna. Les actions de BioNTech cotées aux États-Unis BNTX.O ont grimpé de 20 % et celles de Novavax

NVAX.O ont progressé de 6 %.

L'action Moderna s'échangeait à 140,19 dollars, son plus haut niveau depuis deux ans, et était en passe d'ajouter environ 30 milliards de dollars à la capitalisation boursière de la société. Le volume des échanges était plus de 15 fois supérieur à la moyenne sur 50 jours, selon les données de LSEG. Merck a grimpé de 10 % pour atteindre un plus haut historique.

Les analystes de Leerink Partners tablent désormais sur un potentiel de ventes d'environ 1,4 milliard de dollars pour ce traitement d'ici 2032, contre une prévision antérieure allant jusqu'à 1,2 milliard de dollars.

LES VENDEURS À DÉCOUVERT EN DIFFICULTÉ Les investisseurs ayant misé sur la baisse des actions Moderna ont subi des pertes journalières record à la suite de ces données encourageantes.

"Chaque action vendue à découvert ayant désormais perdu près de 100 dollars, c’est exactement le genre de pression susceptible de déclencher un "squeeze"", a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX.

"Il y a clairement un véritable catalyseur derrière un mouvement de cette ampleur, mais avec une base de ventes à découvert aussi importante, les vendeurs à découvert qui se précipitent pour se couvrir ajoutent de l’huile sur le feu et peuvent continuer à faire grimper le cours."

Selon ORTEX, la part des positions courtes sur les actions de Moderna s’élevait mercredi à 13,5 % du flottant, ce qui en fait l’une des valeurs à grande capitalisation les plus vendues à découvert.