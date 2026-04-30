Le cours de l'action Meta recule en raison des inquiétudes liées aux dépenses en matière d'IA et des enquêtes judiciaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta revoit à la hausse ses prévisions d'investissements pour 2026, les portant à un montant compris entre 125 et 145 milliards de dollars

* La société met en garde contre une éventuelle « perte importante » due à la réaction négative des jeunes sur les réseaux sociaux

* La directrice financière confirme son intention de réduire les effectifs en mai

(Ajoute le total des dépenses) par Katie Paul et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O a relevé mercredi ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, signalant son intention d'injecter des milliards supplémentaires dans les infrastructures d'intelligence artificielle, alors même qu'elle fait face à des pertes potentielles liées à une réaction négative mondiale des jeunes à l'égard des réseaux sociaux.

La société mère de Facebook et Instagram prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 125 et 145 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 115 à 135 milliards de dollars.

L'action de la société a chuté de plus de 6% en séance prolongée.

Meta a également averti que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l'Union européenne et aux États-Unis "pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers", après des années de critiques croissantes concernant la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux.

"Nous continuons à faire l'objet d'une surveillance étroite sur les questions liées à la jeunesse et avons d'autres procès prévus cette année aux États-Unis, ce qui pourrait finalement entraîner une perte importante", a-t-elle déclaré. La société est confrontée à un nombre croissant d'interdictions des réseaux sociaux pour les adolescents à travers le monde, ainsi qu'à des milliers de procès intentés par des particuliers, des municipalités, des États et des districts scolaires qui l'accusent de concevoir des plateformes addictives et nocives pour les enfants. Plusieurs procès à enjeux élevés doivent se tenir dans les mois à venir, notamment la deuxième partie d’un procès historique au Nouveau-Mexique et une affaire en Californie qui devraient mettre à l’épreuve les allégations au cœur de près de 2 000 poursuites similaires intentées par des districts scolaires américains.

Pour aggraver encore la situation, Meta a annoncé sa toute première baisse trimestrielle du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAP) depuis qu'elle a commencé à utiliser cet indicateur pour mesurer le nombre d'utilisateurs sur ses plateformes de réseaux sociaux. Elle a attribué cette baisse aux perturbations Internet en Iran, ainsi qu'aux restrictions d'accès à WhatsApp en Russie.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 4% en glissement annuel au premier trimestre, pour atteindre 3,56 milliards.

Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que l'augmentation des dépenses d'investissement de Meta avait effrayé les investisseurs, mais qu'elle était probablement exagérée, car elle reflète davantage la hausse des prix de la mémoire que des changements dans le plan d'investissement de Meta.

"TAILLE OPTIMALE" Ces résultats interviennent quelques semaines après que Reuters a révélé pour la première fois les projets de Meta concernant des licenciements massifs , alors que le directeur général Mark Zuckerberg tente d'intégrer de manière agressive l'IA dans les processus de travail de l'entreprise et de restructurer ses effectifs autour de cette technologie.

L'entreprise prévoit de nouveaux licenciements au cours du second semestre, ont indiqué des sources à Reuters.

Meta installe également un nouveau logiciel de suivi sur les ordinateurs de ses employés basés aux États-Unis afin de capturer les mouvements de souris, les clics et les frappes au clavier pour entraîner ses modèles d'IA , dans le cadre d'une vaste initiative visant à créer des agents IA capables d'effectuer des tâches de manière autonome, a rapporté Reuters la semaine dernière.

La directrice financière de Meta, Susan Li, a confirmé les licenciements de mai lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats financiers.

"Nous ne savons pas vraiment quelle sera la taille optimale d'une entreprise à l'avenir", a déclaré Mme Li. "Je pense qu'il y a beaucoup de changements en ce moment, avec les capacités de l'IA qui progressent rapidement."

Lors de cette même conférence téléphonique, Mark Zuckerberg a expliqué avoir vu de petites équipes utiliser l'IA pour créer des produits qui, auparavant, auraient nécessité des mois de travail à des dizaines de personnes.

Il a déclaré vouloir construire "la prochaine évolution de notre entreprise autour de ces personnes", ce qui impliquait d'investir dans des infrastructures de premier ordre, d'augmenter les récompenses pour les éléments clés et de "rationaliser les équipes afin qu'elles ne soient pas plus grandes que nécessaire".

Meta a indiqué que ses effectifs s'élevaient à 77 986 personnes à la fin du mois de mars, soit une hausse de 1% par rapport à la même période l'année dernière, mais une baisse par rapport aux 78 865 employés recensés à la fin du mois de décembre.

Compte tenu des économies attendues, elle a maintenu inchangées ses prévisions de dépenses totales pour 2026, malgré la hausse prévue des dépenses d'investissement cette année.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 56,31 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 55,45 milliards de dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 58 et 61 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations de 59,5 milliards de dollars.

Mais ces résultats ont été éclipsés par la croissance plus rapide d'autres entreprises technologiques.

"Les résultats de Meta ont répondu aux attentes, mais n'ont pas impressionné les investisseurs, surtout au regard des résultats bien supérieurs de Google", a déclaré Gil Luria, directeur général de D.A. Davidson.

Il a ajouté que les investisseurs s'inquiétaient également de la hausse des plans de dépenses de Meta sans réduction correspondante des dépenses d'exploitation. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a dépassé les estimations de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriel.