Le cours de l'action Meta progresse avant l'ouverture grâce à ses projets en matière d'IA et à une nouvelle émission d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Meta Platforms META.O progressent de plus de 1 % en pré-ouverture après que la société ait annoncé la création d’une nouvelle catégorie d’actions destinée à financer son offensive dans le domaine de l’IA, dépassé les estimations de chiffre d’affaires du troisième trimestre et présenté des perspectives solides pour le quatrième trimestre

** La société émettra de nouvelles actions de classe C sans droit de vote en janvier 2027 et indique que son nouvel agent d’IA, Muse, a attiré plus de 10 millions d’utilisateurs au cours de ses six premières semaines d’existence

** META prévoit également pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement, les ramenant de 130 à 145 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 135 et 145 milliards de dollars

** La société fait état d’un déficit de flux de trésorerie disponible de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre

** L'action affiche une hausse d'environ 5,7 % depuis le début de l'année, à la traîne par rapport à la hausse de 14,9 % de l'indice Nasdaq .IXIC