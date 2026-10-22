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Le cours de l'action Meta progresse avant l'ouverture grâce à ses projets en matière d'IA et à une nouvelle émission d'actions
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 10:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Meta Platforms META.O progressent de plus de 1 % en pré-ouverture après que la société ait annoncé la création d’une nouvelle catégorie d’actions destinée à financer son offensive dans le domaine de l’IA, dépassé les estimations de chiffre d’affaires du troisième trimestre et présenté des perspectives solides pour le quatrième trimestre

** La société émettra de nouvelles actions de classe C sans droit de vote en janvier 2027 et indique que son nouvel agent d’IA, Muse, a attiré plus de 10 millions d’utilisateurs au cours de ses six premières semaines d’existence

** META prévoit également pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement, les ramenant de 130 à 145 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 135 et 145 milliards de dollars

** La société fait état d’un déficit de flux de trésorerie disponible de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre

** L'action affiche une hausse d'environ 5,7 % depuis le début de l'année, à la traîne par rapport à la hausse de 14,9 % de l'indice Nasdaq .IXIC

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 10:09:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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