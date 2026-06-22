Le cours de l'action Lucid chute après l'annonce d'une réduction des effectifs de 18 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 juin - * L'action du constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O recule de 4,6 % à 5,12 dollars
* Lucid va supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis
* Le directeur des opérations, Marc Winterhoff, quitte l'entreprise
* La restructuration devrait permettre de réaliser des économies annualisées d’environ 158 millions de dollars
* L'action Lucid a perdu 51,8 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer