information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 19:16

Le cours de l'action Lucid chute après l'annonce d'une réduction des effectifs de 18 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - * L'action du constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O recule de 4,6 % à 5,12 dollars

* Lucid va supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis

* Le directeur des opérations, Marc Winterhoff, quitte l'entreprise

* La restructuration devrait permettre de réaliser des économies annualisées d’environ 158 millions de dollars

* L'action Lucid a perdu 51,8 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance