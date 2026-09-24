Le cours de l'action Leslie's chute après la publication d'un rapport faisant état de la préparation d'une procédure au titre du chapitre 11

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24 septembre - ** Le cours de l'action de Leslie's ( LESL.O ), distributeur spécialisé dans les équipements de piscine, recule de 19 % pour s'établir à environ 34 centimes lors des négociations après clôture

** LESL s'apprête à se placer sous la protection du chapitre 11 dès la semaine prochaine, après avoir souffert d'une baisse de ses ventes suite à un boom provoqué par la pandémie, rapporte le WSJ, citant des sources proches du dossier

** Selon le journal, la société devrait céder le contrôle à ses créanciers après avoir souffert d’un lourd endettement et d’une baisse de ses ventes

** Le mois dernier, LESL a publié ses résultats du troisième trimestre , inférieurs aux estimations des analystes, et a retiré ses prévisions pour l’ensemble de l’année en raison d’un contexte macroéconomique difficile

** À la clôture de jeudi, l'action avait chuté de près de 80 % depuis le début de l'année