Le cours de l'action Kite Realty reste stable après la vente d'obligations échangeables d'une valeur de 300 millions de dollars

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30 juin - ** Les actions de la société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les centres commerciaux Kite Realty ( KRG.N ) ont reculé de 4 cents mardi, à 28,86 dollars, après avoir obtenu une levée de fonds destinée au refinancement de sa dette ** KRG, société basée à Indianapolis, dans l’Indiana, a annoncé mardi matin le prix de son émission privée d’ , consistant en 300 millions de dollars d’obligations échangeables à 3,25 % échéant en 2032

** Le prix d'échange initial de 35,40 dollars représente une prime de 22,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** L'action KRG a clôturé en baisse d'environ 1 % lundi après que la société eut dévoilé son projet d' visant à racheter 300 millions de dollars de ses obligations senior à 4,00 % échéant en 2026

** La société prévoit également d’utiliser une partie du produit pour conclure des opérations de « capped call » et racheter 30 millions de dollars de ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs détenant les obligations échangeables

** L'action KRG affiche une hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 16 % pour le sous-indice S&P 400 Retail REITs .SPMDCRERS

** Sur 12 analystes, 4 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 8 recommandent de « conserver »; l’objectif de cours médian est de 28,50 dollars