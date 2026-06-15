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Le cours de l'action Fox s'effondre après l'annonce d'un accord de 22 milliards de dollars avec la plateforme de streaming Roku
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action Fox Corp FOXA.O s'effondre de 13,4 % à 57 dollars avant l'ouverture du marché

** Le géant des médias signe un accord de 22 milliards de dollars pour la plateforme de streaming Roku ROKU.O

** L'action ROKU progresse de 2,8 % à 147,62 $; le titre ROKU a clôturé en hausse d'environ 20 % vendredi après que Bloomberg News a fait état de négociations en vue d'une vente

** FOXA va acquérir ROKU pour 160 $ par action, soit une prime de 11,4 % par rapport au dernier cours de clôture de Roku, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions

** L'opération permettra de combiner le portefeuille de contenus sportifs, d'actualités et de divertissement de Fox avec la plateforme de streaming TV de Roku

** La société issue de la fusion deviendra le troisième acteur du marché américain de la télévision en termes de part d'audience, selon les entreprises

** L'opération, dont la finalisation est prévue au premier semestre 2027, devrait renforcer la stratégie numérique de Fox et permettre de réaliser environ 400 millions de dollars d'économies de coûts en rythme annuel

** Fox indique qu'elle prévoit de financer la partie en numéraire de l'opération par une combinaison de nouveaux emprunts et de trésorerie disponible; la société a obtenu un financement relais de 12 milliards de dollars auprès de Morgan Stanley Senior Funding

** À la clôture d'hier, ROKU affichait une hausse d'environ 32 % depuis le début de l'année, tandis que FOXA reculait d'environ 10 %

Fusions / Acquisitions

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