 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action du producteur de tungstène Almonty chute après l'émission d'obligations convertibles de 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** L'action du producteur de tungstène Almonty Industries ALM.O a chuté de 10,5 % vendredi avant l'ouverture de la Bourse, à 18,50 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** ALM annonce le prix d'une offre privée d'obligations convertibles de 700 millions de dollars à 2,25 % échéant en 2031

** Le prix de conversion initial de 27,40 $ représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 20,68 $ jeudi

** La société a l'intention d'utiliser 50 millions de dollars du produit net de l'émission pour refinancer sa dette et environ 543 millions de dollars pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris d'éventuelles acquisitions

** Elle prévoit également d'utiliser 83 millions de dollars pour financer des opérations de “capped call” afin d'atténuer la dilution; le prix plafond initial est de 41,36 dollars ** ALM a été introduite en bourse aux États-Unis en juillet dernier après une introduction en bourse de 90 millions de dollars ** En 2026, la société a achevé la mise en service de la phase 1 de sa mine phare de Sangdong en Corée du Sud en mars, et a transféré son siège social du Canada à Dillon, dans le Montana, en avril

** Jusqu'à jeudi, l'action ALM affichait une hausse de 135 % depuis le début de l'année, portant sa capitalisation boursière à près de 6 milliards de dollars. Le titre a clôturé à 4,77 dollars lors de ses débuts au Nasdaq

Obligations
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
91,3 +8,76%
CAC 40
8 289,22 +0,54%
Pétrole Brent
94,55 -0,85%
SOITEC
151,85 -2,97%
HAFFNER ENERGY
0,234 -4,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank