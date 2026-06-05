Le cours de l'action du producteur de tungstène Almonty chute après l'émission d'obligations convertibles de 700 millions de dollars

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5 juin - ** L'action du producteur de tungstène Almonty Industries ALM.O a chuté de 10,5 % vendredi avant l'ouverture de la Bourse, à 18,50 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** ALM annonce le prix d'une offre privée d'obligations convertibles de 700 millions de dollars à 2,25 % échéant en 2031

** Le prix de conversion initial de 27,40 $ représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 20,68 $ jeudi

** La société a l'intention d'utiliser 50 millions de dollars du produit net de l'émission pour refinancer sa dette et environ 543 millions de dollars pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris d'éventuelles acquisitions

** Elle prévoit également d'utiliser 83 millions de dollars pour financer des opérations de “capped call” afin d'atténuer la dilution; le prix plafond initial est de 41,36 dollars ** ALM a été introduite en bourse aux États-Unis en juillet dernier après une introduction en bourse de 90 millions de dollars ** En 2026, la société a achevé la mise en service de la phase 1 de sa mine phare de Sangdong en Corée du Sud en mars, et a transféré son siège social du Canada à Dillon, dans le Montana, en avril

** Jusqu'à jeudi, l'action ALM affichait une hausse de 135 % depuis le début de l'année, portant sa capitalisation boursière à près de 6 milliards de dollars. Le titre a clôturé à 4,77 dollars lors de ses débuts au Nasdaq