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Le cours de l'action du producteur d'aluminium Alcoa progresse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action du producteur d'aluminium Alcoa Corporation AA.N affiche une hausse de 1,88 % à 41,18 dollars avant l'ouverture du marché

** Alcoa a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,81 $ au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 1,47 $ — données compilées par LSEG

** La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,70 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3,79 milliards de dollars

** La société estime que la hausse des coûts des matières premières pèsera sur l’EBITDA ajusté du segment aluminium au quatrième trimestre à hauteur d’environ 30 millions de dollars par rapport au trimestre précédent

** L'action se négocie à 6,66 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau supérieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 3,45

** Sur 15 courtiers, 10 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 4 “conserver” et 1 “vendre”; l’objectif de cours médian est de 55 dollars

** À la clôture d’hier, l’action Alcoa affichait une baisse de plus de 23 % depuis le début de l’année

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