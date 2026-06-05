Le cours de l'action du fabricant de dispositifs médicaux Nyxoah s'effondre après l'annonce d'une offre publique de vente et la recherche d'un directeur général aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant la recherche d'un directeur général)

5 juin - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant belge de dispositifs médicaux Nyxoah SA NYXH.O ont chuté de 50% vendredi matin pour atteindre un plus bas historique à 1,44 $, alors que la société cherche à lever des fonds et après avoir annoncé la nomination d'un directeur général basé aux États-Unis ** La société, spécialisée dans les solutions contre l'apnée obstructive du sommeil, a lancé jeudi soir une offre publique de vente d'actions

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour développer les activités de commercialisation de son système Genio aux États-Unis, financer la R&D et faire progresser la commercialisation du système en dehors des États-Unis, entre autres

** La société a également déclaré jeudi soir que son conseil d'administration avait lancé un processus de recherche officiel pour nommer un nouveau directeur général basé aux États-Unis « qui dirigera Nyxoah depuis un marché crucial pour la croissance future de la société »

** BofA est le chef de file de l'opération, aux côtés de la Banque Degroof Petercam ** La société comptait environ 43,66 millions d'actions en circulation au 31 mars, selon le prospectus

** À la clôture de jeudi, l'action NYXH avait perdu 37% depuis le début de l'année