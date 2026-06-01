Le cours de l'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Amtech Systems chute suite à son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Le titre du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs destinés à l'IA Amtech Systems ASYS.O a chuté de 8 % après la clôture, à 19 dollars, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** La société basée à Tempe, en Arizona, lance une offre publique de vente d'actions ; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour développer ses plateformes de conditionnement de semi-conducteurs et de fabrication de substrats de plaquettes avancés, ainsi que pour d'éventuelles fusions-acquisitions, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Titan Capital Partners est le seul teneur de livre ** La société compte environ 14,6 millions d'actions en circulation au 21 mai, selon le prospectus , ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 300 millions de dollars

** Lundi, l'action ASYS a clôturé en baisse de 2,9 % à 20,65 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 65 %