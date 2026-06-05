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Le cours de l'action de Nyxoah, fabricant de dispositifs médicaux, s'effondre après une offre d'actions
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant belge de dispositifs médicaux Nyxoah SA NYXH.O ont chuté de 50 % vendredi matin, atteignant un plus bas historique à 1,44 $, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société, spécialisée dans les solutions contre l'apnée obstructive du sommeil, a lancé jeudi soir une offre d'actions

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour développer les activités de commercialisation de son système Genio aux États-Unis, financer la R&D et faire progresser la commercialisation du système en dehors des États-Unis, entre autres

** BofA est le chef de file de l'opération, aux côtés de la Banque Degroof Petercam ** La société comptait environ 43,66 millions d'actions en circulation au 31 mars, selon le prospectus

** À la clôture de jeudi, l'action NYXH avait perdu 37 % depuis le début de l'année

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