Le cours de l'action de l'entreprise de défense V2X recule alors qu'une société de capital-investissement cède sa participation dans le cadre d'une offre secondaire de 149 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Les actions de V2X Inc VVX.N , entreprise du secteur aérospatial et de la défense, ont reculé de 1,9 % en pré-ouverture à 74 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 149 millions de dollars ** La société basée à Reston, en Virginie, a annoncé jeudi soir qu' Vertex Aerospace Holdco, gérée par la société de capital-investissement American Industrial Partners , s'était séparée d'environ 2 millions d'actions au prix de 74,35 dollars

** L'offre a été fixée avec une décote de 1,4 % par rapport au dernier cours de l'action jeudi

** À l'issue de l'offre, Vertex Aerospace ne détiendra plus aucune action VVX. Toutefois, une entité affiliée à Vertex Aerospace continuera de détenir 375.420 actions, soit environ 1,2 % du total des actions en circulation de la société

** Morgan Stanley est le seul souscripteur de l'offre

** À la clôture de jeudi, l'action VVX affichait une hausse de 38 % depuis le début de l'année. Elle a atteint un plus haut intrajournalier record de 78,36 $ mardi

** Sur les 12 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 8 “achat fort” ou “achat”, 2 “conserver” et 2 “vendre”; objectif de cours médian de 78,50 $, selon les données de LSEG