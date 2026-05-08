Le cours de l'action Corning progresse grâce au financement d'usines par Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 mai - ** L'action Corning Inc GLW progresse de 2,2 % à 186,37 $ avant l'ouverture du marché
** Nvidia NVDA.O a déclaré avoir effectué un paiement anticipé de plusieurs milliards de dollars pour aider à financer de nouvelles usines pour le fabricant de verre
** Ce financement s'ajoute à un investissement en capital précédemment annoncé pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars et devrait multiplier par dix la capacité de production aux États-Unis, créant ainsi des milliers d'emplois
** Le cours cible médian parmi les 17 analystes couvrant GLW est de 190 dollars, avec une note moyenne de "acheter", selon les données de LSEG
** L'action GLW a plus que doublé de valeur cette année, surperformant largement la hausse de 7,2 % de l'indice S&P 500
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