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Le cours de l'action Celldex recule après l'abandon d'un essai clinique sur un médicament contre une maladie de la peau
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions de la société pharmaceutique Celldex

CLDX.O ont chuté de 6,3 % à 33,42 dollars lors des négociations après clôture ** La société annonce qu'elle mettra fin au développement du médicament expérimental barzolvolimab destiné au traitement du prurigo nodulaire, une maladie cutanée chronique ** Le barzolvolimab n'a pas atteint l'objectif principal ni les principaux objectifs secondaires lors d'une étude de phase intermédiaire ** À la clôture de mardi, le titre avait progressé d’environ 31 % depuis le début de l’année

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