Le cours de l'action AstraZeneca recule après le rejet d'un médicament contre le cancer du sein par un comité réglementaire américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un comité de la FDA se prononce contre le camizestrant en raison de réserves concernant la conception de l'essai

* Selon les analystes, l'autorisation du camizestrant reste possible

* Le comité soutient le Truqap d'AstraZeneca pour le cancer de la prostate avancé

* Le titre recule de 2,5 %

(Mise à jour des cours, ajout de la révision à la baisse de l'objectif de cours par Bernstein au paragraphe 5, commentaire au paragraphe 7, graphiques) par Raechel Thankam Job et Pushkala Aripaka

L'action AstraZeneca AZN.L a chuté de 2,5 % vendredi après qu'un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a voté dans la nuit contre la recommandation d'un traitement expérimental contre le cancer du sein que le laboratoire pharmaceutique considère comme essentiel à ses ambitions de croissance à long terme.

Le Comité consultatif sur les médicaments oncologiques (ODAC) de la FDA a voté à six voix contre trois contre le camizestrant , développé pour un type de cancer du sein dans lequel les tumeurs présentent une mutation spécifique, invoquant des préoccupations liées à la conception de l'étude plutôt qu'à la sécurité ou à l'efficacité du traitement lui-même.

Le laboratoire pharmaceutique a exprimé sa déception face à ce vote, mais est resté confiant dans le potentiel du camizestrant, affirmant qu'il continuerait à travailler avec la FDA, qui suit généralement les conseils de ses experts mais n'est pas liée par leurs recommandations. Les analystes ne semblaient guère perturbés par cette décision, car le comité n'a pas remis en cause le potentiel du camizestrant, mais plutôt la conception de l'essai. Cela suggère que le médicament pourrait encore obtenir l'autorisation sur la base des données d'autres études, ont-ils déclaré.

Plus tard dans la journée de vendredi, Bernstein a abaissé son objectif de cours sur le titre de 20 500 pence à 18 600 pence, invoquant certaines limites à la hausse du titre, de nombreux investisseurs détenant déjà des actions.

L'action AstraZeneca s'échangeait à 13 612 pence à 12 h 37 GMT.

Néanmoins, Bernstein a déclaré que le titre restait son premier choix en raison des « antécédents inégalés » d'AstraZeneca et d'un pipeline de médicaments très solide.

Les actions du laboratoire pharmaceutique coté au FTSE 100, qui a dépassé mercredi les prévisions d' sur les bénéfices du premier trimestre, ont gagné près de 30 % au cours de l'année écoulée et ont surperformé l'indice de référence

.FTSE , qui a reculé de 0,5 % vendredi.

VOTE: UN « LÉGER » CONTRE-COUP

JPMorgan a qualifié la décision de l'ODAC de « fait négatif mineur », soulignant que le camizestrant ne représenterait qu'environ 1 % de la valorisation globale d'AstraZeneca. AstraZeneca prévoit le lancement de jusqu'à 20 nouveaux médicaments d'ici 2030 pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, y compris une éventuelle autorisation aux États-Unis cette année pour le camizestrant, médicament que la société estime capable de générer plus de 5 milliards de dollars de ventes au pic. « Les préoccupations des membres du comité portaient principalement sur la conception de l'essai, ses critères d'évaluation et sa capacité à établir un bénéfice clinique. Cela laisse la porte ouverte à d'autres programmes (Camizestrant) », ont déclaré les analystes de Leerink.

Ce revers concernant le camizestrant est survenu le jour même où l'ODAC a voté en faveur du médicament Truqap d'AstraZeneca pour le cancer de la prostate métastatique.